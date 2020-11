Weil eine 24-Jährige ohne erkennbaren Grund herumschrie, hat ein Bahnfahrer in der Nacht zum Montag die Polizei gerufen. Die Frau griff die Beamten draufhin an.

Eine 24-Jährige hat in der Nacht zum Montag Polizisten angegriffen, als diese sie in einer Karlsruher Straßenbahn in Gewahrsam nehmen wollten.

Am Montag um 1.15 Uhr rief ein Straßenbahnfahrer die Polizei an die Haltestelle Waidweg zu Hilfe, weil eine Frau in seiner Bahn lauthals umherschrie, ohne dass es dafür einen ersichtlichen Anlass gegeben hatte. Als die eingetroffene Funkstreife die amtsbekannte 24-jährige Störerin gegen deren Willen aus der Straßenbahn herausführte, klammerte sie sich an einen der Beamten.

Einem ausgesprochenen Platzverweis kam sie anschließend nicht nach und versuchte, einen weiteren Beamten aus vollem Lauf zu treten. Der Polizist konnte dem Tritt ausweichen. Letztendlich musste die Frau überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Die Polizei hat Montagmorgen eine F