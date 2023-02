Saalfastnacht in Daxlanden: Chapeau für Elvis, Tina Turner und ZZ Top

Die 1. KG Daxlanden entführt die Gäste mit dem Programm ihrer Prunksitzung nach Las Vegas. Oder „Faboulos Dax Landen“. Und der Saal des Gehörlosenzentrums wird zum Las-Vegas-Fritschlach-Palace.

Der hat selbstverständlich auch eine Hausmeisterin und einen Sicherheitsbeauftragten. Alexandra Baaske ist die Dame, die sich um das Haus kümmert. Sie sieht Chaotische und Exotische toben, mit denen dann Safety-Officer Fabian Schmalbach so seine liebe Not hat. Er erkennt sowohl in der Stadt in Nevada wie an ihrem Schauplatz in Daxlanden einen reinen Sündenpfuhl.

Dreimal elf Jahre und am Freitagabend zum letzten Mal lässt Elisabeth Kunth die Gäste lachen, diesmal als Frau in den Wechseljahren. Die Leiden, aber auch die Freuden als Opa schildert Siegfried „Sigge“ Scheurer in seiner vielbeachteten Büttenrede.

In Daxlanden ist die Bauchredner-Partnerin aus Fleisch und Blut

Scheurer war lange Jahre Präsident der KG Daxlanden. Inzwischen ist er abgelöst durch Roger Gillock. Scheurer ist nun stolzer Ehrenpräsident und Multitalent bei Sitzungen seiner Gesellschaft. Gillocks Bauchredner-Partnerin ist aus Fleisch und Blut. Aber frech wie eine Puppe gibt sich „Chantal“ Pia dennoch.

Bei der 1. KG Daxlanden gibt es drei weibliche Garden verschiedenen Alters. Die mittleren, die Schlaucher-Bienen, feiern in dieser Kampagne eigentlich zweimal elfjähriges Jubiläum. Da sie sich aber im Neuaufbau befinden, treten sie nur in der Schlussnummer der rund vierstündigen Sitzung auf. Anders als die Jüngsten der Frösche und die Damen ab 15, die als Daxlander Schnoogen tanzen.

Sowohl die Vier- bis Zehnjährigen als auch die Mädchen in der „ältesten“ Garde zeigten, dass sie in den Jahren der Zwangspause gut trainiert haben. In den Gardetänzen und den Schautänzen zeigen sie Witz, Anmut und Präzision. Schon die Jüngsten springen vom Handstandüberschlag in den Spagat. Die Mädchen bei den Schnoogen schaffen das ohnehin.

Das zweiteilige Programm ist durchsetzt von Anspielungen auf die Spielerstadt im südwestlichen Teil der USA. Vor allem im zweiten Durchgang kann sich das Publikum deutlich nach Las Vegas versetzt fühlen. So beweist die Daxlander Gesellschaft, dass Elvis lebt. Und Dean Martin auch. Und womöglich beide Showgrößen in einer Person. Der Sänger Peter Rastetter von der KD Daxlanden bringt beide Las-Vegas-Legenden gekonnt auf die Bühne.

Einen zweiten Elvis stellt Sigge Scheurer als Running-Gag beim Tanz des Männerballetts „Die Lords“ dar.

Und noch ein drittes Mal ist Elvis auf der Bühne des Las-Vegas-Fritschlach-Palace, nämlich mit weiteren Las-Vegas-Künstlern wie Tina Turner, ZZ Top, Robbie Williams oder Siegfried und Roy.

Parodie auf die Blue Man Group

Gillock als einer von drei Stars der Blue Man Group und macht parodierend den Profis dieser Schauspiel- und Musikgruppe in den Metropolen wie Berlin oder eben Las Vegas Konkurrenz.

In der Prunksitzung der großen Daxlander Karnevalsgesellschaft zum Ehrensenator ernannt wird Andreas Baam. Er kommentiert das Programm der Sitzung anerkennend mit „Chapeau“. Und das nach Auffassung des Publikums völlig zurecht.