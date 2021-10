Havarierter Tanker auf dem Rhein bei Karlsruhe ist befreit

Das Tankschiff, das seit der Nacht auf Dienstag in Höhe von Karlsruhe-Daxlanden auf dem Rhein feststeckt, konnte inzwischen befreit werden. Der Tanker wurde erleichtert, teilt eine Sprecherin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein mit.

Dadurch konnte das Schiff aufschwimmen und aus eigenem Antrieb weiter Richtung Iffezheim fahren.

Das Fahrgastschiff, das in der Nacht auf Montag etwa an der gleichen Stelle gelaufen war, konnte bisher noch nicht befreit werden. Anders als bei dem Tanker könne dieses nicht erleichtert werden. Deshalb sei die Bergung schwieriger, sagte die Sprecherin weiter.

Arbeiten auf dem Rhein bei Karlsruhe dauern bis in den Abend

Mithilfe von Schleppern wollen die Experten vor Ort nun versuchen, das Fahrgastschiff am Dienstagabend zu befreien. Sollte die Bergung am Abend nicht klappen, werden die Arbeiten am Mittwochmorgen fortgesetzt.

Die Schifffahrt bleibt deswegen nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt vorerst gesperrt.