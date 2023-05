Unbekannte brechen in Rheinstrandbad in Karlsruhe ein

Von Sonntag auf Montag drangen Unbekannte in ein Schwimmbad in Karlsruhe ein. Neben mehreren Hundert Euro stahlen die Täter auch Modeschmuck und Fundsachen.

Bisher unbekannte Täter sind im Zeitraum von Sonntag, 22 Uhr, bis Montag, 9.45 Uhr, in das Rheinstrandbad in Karlsruhe-Daxlanden eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stiegen die Einbrecher offenbar über das Eingangstor und drangen im Anschluss gewaltsam in verschiedene Räumlichkeiten im Schwimmbad ein.

Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Diebe sämtliche Schränke und Schubladen. Sie entwendeten aus einer Kasse mehrere Hundert Euro Bargeld sowie Modeschmuck und Fundsachen. In der Folge rissen die Täter einen Wandtresor aus der Halterung, hebelten ihn auf und nahmen daraus Münzgeld in noch unbekannter Höhe an sich. Die Beamten konnten den entstandenen Schaden noch nicht endgültig benennen.