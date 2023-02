Unbekannte zünden Auto in Karlruhe-Daxlanden an

In Karlsruhe-Daxlanden stand am Donnerstagabend ein Auto in Flammen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach den Brandstiftern.

Unbekannte haben am Donnerstagabend einen Pkw in Karlsruhe-Daxlanden in Brand gesetz. Die Polizei teilte mit, dass vermutlich ein oder mehrere Täter gegen 21.40 Uhr in der Pappelallee das Auto anzündeten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Fahrzeuge verhindern. Ein weiterer Pkw wurde durch die Hitzeentwicklung allerdings beschädigt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat jetzt die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen können sich mit Hinweisen unter (07 21) 6 66 55 55 mit der Polizei in Verbindung setzen.