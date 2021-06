Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Auto in Karlsruhe-Daxlanden

Am Samstagvormittag hat es im Karlsruher Stadtteil Daxlanden einen Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto gegeben. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei auf Anfrage berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 10.30 Uhr an der Haltestelle Mauerweg in Daxlanden. Der Mann Mitte 50 habe mit seinem Auto das rote Ampelsignal missachtet und sei daraufhin mit einer gerade einfahrenden Straßenbahn kollidiert. Der Straßenbahnfahrer habe noch eine Notbremsung eingeleitet, so die Polizei, doch ohne Erfolg.

Das Auto war zunächst zwischen einem Schild und der Straßenbahn eingeklemmt. Der leicht verletzte Fahrer musste aus dem verklemmten Fahrzeug befreit werden.

Zur Abklärung seiner Verletzungen kam der Mann ins Krankenhaus, konnte dieses aber bereits wieder verlassen, so die Polizei.