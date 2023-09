Zwei Verletzte bei Gebäudebrand in Karlsruhe-Daxlanden

Am Montagabend wurde der Karlsruher Feuerwehr um 19.19 Uhr ein Gebäudebrand in Karlsruhe-Daxlanden gemeldet.

Der Brand entstand im Keller einer Doppelhaushälfte in Karlsruhe-Daxlanden, heißt es in einer Pressemeldung der Polizei. Das Feuer breitete sich über den Treppenraum in das erste Obergeschoss und im weiteren Verlauf in das Dachgeschoss aus. .

Alle Bewohner konnten sich ins Frei retten, zwei Personen wurden dem Rettungsdienst übergeben, so die Feuerwehr weiter. Die angrenzende Doppelhaushälfte war im Dachgeschoss stark verraucht.

Viele Einsatzkräfte vor Ort

Die Polizei war mit vier Streifenwagen und der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug am Einsatzort.

Die Brandbekämpfung wurde mit mehreren Trupps unter schwerem Atemschutz eingeleitet. Ebenfalls wurden zwei Drehleitern für die Brandbekämpfung im Dachbereich beziehungsweise zur Kontrolle des angrenzenden Dachgeschosses eingesetzt.

Zwei Personen wurden zudem verletzt und dem Rettungsdienst übergeben.

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 300.000 bis 400.000 Euro.