Bürgerinitiative will Betrieb verhindern

Debatte um Bordell in der Ottostraße hat bereits ganz Durlach erfasst

In der Diskussion um die eventuelle Einrichtung eines Großbordells in der Karlsruher Ottostraße hat sich eine Bürgerinitiative formiert. Sie will den Rotlichtbetrieb verhindern.