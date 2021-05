Debatte um Karlsruher Turmbergbahn: Wie weit soll der Neubau gehen?

Unterschiedlich. Die Durlacher SPD zeigt Verständnis für die Kritiker. Die unvollständige und intransparente Informationspolitik habe den Widerstand der Anwohner regelrecht heraufbeschworen. Die geplante Verlängerung ist nach Ansicht der SPD aber immer noch die bestmögliche Alternative, allerdings ohne trennende Zäune und mit Zustieg an der bisherigen Talstation. Ein Zwischenhalt ist nach Angaben der VBK technisch möglich, würde die Fahrzeit aber von 210 auf 440 Sekunden erhöhen. Die Durlacher Grünen hatten sich in einer Anfrage an den Ortschaftsrat bereits nach möglichen Änderungen erkundigt. Andere Parteien halten sich noch bedeckt.