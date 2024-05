Sieben Personen mussten nach einem technischen Defekt an der Gondoletta in Karlsruhe von Rettungskräften aus ihren Booten befreit werden.

Wegen eines technischen an der Gondoletta im Karlsruher Zoo ist es am Samstag zu einem Einsatz der Rettungskräfte und der Feuerwehr gekommen. Die Boote, die mit einem unter der Wasseroberfläche geführten Seil über den See geführt werden, fuhren aus bisher unbekannten Gründen nicht weiter.

Alle Bootsinsassen wurden sicher an Land gebracht

Insgesamt sieben Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt in den Gondeln auf dem Wasser. Genau dann ereignete sich auch noch ein medizinischer Notfall. Ein Kind hatte sich verschluckt und musste sofort aus dem Boot geholt werden. Dort konnte es vom Rettungsdienst versorgt und in die Klinik gefahren werden.

Auch die übrigen Personen wurden sicher an Land gebracht.