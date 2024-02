Mit Bildern der Entführten sind die Demonstranten am Sonntagnachmittag durch die Karlsruher Innenstadt gezogen. In zwei Wochen wollen sie wieder auf die Straße gehen.

„Run for their Lives“

Unter dem Motto „Run for their Lives“ haben rund 40 Menschen am Sonntag in Karlsruhe für die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln demonstriert. Mit Israel-Flaggen und Postern der Geiseln zogen sie vom Europaplatz über die Innenstadt bis zum Kronenplatz nahe der früheren Synagoge. „Bring them home“, „Bringt sie nach Hause“ steht auf den Plakaten und Postern zu lesen, die sie in den Händen halten.

Wir fordern die sofortige Freilassung aller 134 Geiseln. Miriam Bork

Organisatorin

Organisiert hat die Demo die Arbeitsgruppe Baden-Baden der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. „Wir fordern die sofortige Freilassung aller 134 Geiseln“, sagt Organisatorin Miriam Bork. Die Geiseln würden unter „schlimmsten Bedingungen“ im Gazastreifen festgehalten.

Demo alle zwei Wochen in Karlsruhe geplant

Die Demonstration ist laut Miriam Bork erst einmal ein Testlauf. In Zukunft solle eine solche Demo alle zwei Wochen stattfinden, man wolle dies dann auch größer bewerben. „Das Format kommt eigentlich aus den USA, dort wird jede Woche so ein Lauf veranstaltet“, so die Organisatorin. Demonstrieren wollen sie in Karlsruhe „so lange, wie es nötig ist“.