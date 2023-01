In Karlsruhe sind am Mittwochabend Demonstranten durch die Innenstadt gezogen. Seit Wochen demonstrieren verschiedene Gruppierungen in Deutschland gegen die Räumung des Ortes Lützerath südwestlich von Düsseldorf.

In Karlsruhe sind am Mittwochabend Demonstranten des Karlsruher Klimakollektivs durch die Innenstadt gezogen. Seit Wochen demonstrieren verschiedene Gruppierungen in ganz Deutschland gegen die Räumung des Ortes Lützerath südwestlich von Düsseldorf.

Der Ort soll zur Kohlegewinnung abgebaggert werden. „Wir als Klimagerechtigkeitsbewegung in Karlsruhe verurteilen diese Räumung aufs Schärfste“, hatte das Kollektiv im Vorfeld der Demonstration bekannt gegeben.

Laut Ankündigung wollten sich die Demonstranten um 18 Uhr auf dem Stephansplatz treffen und von dort aus durch die Innenstadt ziehen. „Mit unserem Protest in Karlsruhe setzen wir ein Zeichen gegen diese klimafeindliche kapitalistische Politik und kämpfen für ein klimagerechtes Wirtschaftssystem in dem die Bedürfnisse von Mensch und Natur vor den Profitinteressen von Großkonzernen stehen“, so das Kollektiv.