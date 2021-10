Die neue Bundesregierung soll sich mehr und schneller um den Klimaschutz kümmern. Das fordern die Aktivisten von Fridays for Future bei einer Demonstration an diesem Freitag in der Karlsruher Innenstadt.

Mit deutlichen Forderungen für mehr und schnellere Klimaschutzmaßnahmen sind rund 400 Menschen bei der Fridays for future-Demonstration am Freitag durch die Karlsruher Innenstadt gezogen.

Der Demonstrationszug setzte sich zur Mittagsstunde in Bewegung. Rednerinnen und Redner appellierten vor allem an die kommende Regierung, Maßnahmen umzusetzen, mit denen wenigstens das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens erreicht werde.

Die Demoroute führt vom Karlsruher Marktplatz zum Rondellplatz, Europaplatz, zum Schloss und zurück zum Marktplatz. Das hatten die Veranstalter vorab mitgeteilt.

Nicht nur in Karlsruhe, sondern auch in mehreren weiteren Städten in Baden-Württemberg finden Demonstrationen von Fridays for Future statt.