Fast 1.000 Querdenker demonstrieren in der Karlsruher Innenstadt

Die Querdenker sind zurück in Karlsruhe. Am Samstag fand bereits die dritte Demo innerhalb von sechs Tagen statt.

Fast 1.000 Menschen haben sich am Samstagnachmittag bei einer Kundgebung am Platz der Menschenrechte vor dem ZKM versammelt und gegen die Corona-Politik der Bundesregierung demonstriert. Zunächst läuft alles friedlich ab.

Anschließend planen die Demonstranten einen Protestspaziergang durch die umliegenden Stadtviertel. Polizei und Ordnungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Demonstration wurde von Leuten aus dem Querdenker-Umfeld organisiert und angemeldet. Am Freitagabend hatten bereits mehrere Dutzend Leute bei einer Kundgebung in der Innenstadt ihrem Unmut über die ihrer Meinung zu strikten Corona-Maßnahmen Luft gemacht.

Am Montag war es bei einem nicht angemeldeten Spaziergang durch die Karlsruher Innenstadt zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Einsatzkräften gekommen.

Mentrup warnt vor nicht angemeldeten Demos

„Wer im Internet Leute für eine solche Veranstaltung mobilisiert, kann anschließend nicht behaupten, dass es sich um einen spontanen Spaziergang handelt“, verteidigte Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup anschließend das Einschreiten der Polizei.

Auch künftig würden die Einsatzkräfte rigoros gegen nicht angemeldete Demonstrationen und Verstöße gegen die vorgeschriebenen Maßnahmen bei angemeldeten Kundgebungen vorgehen.

Die Querdenker-Szene habe sich in den vergangenen Monaten zunehmend radikalisiert und wolle aus Protest gegen den Staat „Katz und Maus“ mit der Polizei spielen, so Mentrup weiter. „Und das werden wir hier in Karlsruhe nicht tolerieren.“