Querdenker ziehen zurück

Demos gegen Corona-Maßnahmen in Karlsruhe abgesagt

Am Donnerstag sollten zwei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über die Bühne gehen. Die Veranstalter haben nun kurzfristig abgesagt. In der kommenden Woche will man aber wieder auf die Straße gehen.