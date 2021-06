Der Dauerbrenner: Lüppo Cramer ist seit 40 Jahren im Karlsruher Gemeinderat

An den Tag im Jahr 1979 kann sich Lüppo Cramer noch gut erinnern. Neugierig und motiviert steht er in einer Wohnung in der Karlsruher Südstadt. Er ist umringt von jungen Menschen, die er nicht kennt. Es herrscht Aufbruchstimmung. Cramer – lange Haare und T-Shirt – ist gerade 31. Er will etwas verändern in der Stadt.

Deshalb gründet er gemeinsam mit seinen bis dahin fremden Mitstreitern die „Grüne Liste Karlsruhe“ und wird ein Jahr später direkt in den Gemeinderat gewählt. Trotz holprigem Start, dem Rückzug aus der Liste und dem vorübergehenden Abschied aus dem Stadtparlament hat ihn die Kommunalpolitik nicht mehr losgelassen. In diesem Sommer feiert er 40-jähriges Jubiläum als Stadtrat.

Ohne Krawatte und Sakko