Erster Bauabschnitt: Begonnen haben die Arbeiten zur Umgestaltung im April 2023 in der Kaiserstraße, westlich und östlich des Marktplatzes. Im ersten Bauabschnitt soll die Straße zwischen der Ritter- und der Adlerstraße umgestaltet werden. Diese Phase der Bauarbeiten soll nach den Planungen bis in den Juli 2025 dauern.

Zweiter Bauabschnitt: Der zweite Bauabschnitt umfasst die Bereiche Waldstraße bis Ritterstraße und Adlerstraße bis Fritz-Erler-Straße. Die geplante Bauzeit beträgt etwa drei Jahre.

Dritter Bauabschnitt: Der dritte und letzte Bauabschnitt liegt zwischen Waldstraße und Europaplatz. Die Bauzeit für diesen Bauabschnitt wird voraussichtlich zwei Jahre umfassen.

Was wird eigentlich gemacht? Die Kaiserstraße erhält nicht nur eine neue Oberflächengestaltung, auch die Infrastruktur im Untergrund wird erneuert. Die Baumaßnahmen umfassen unter anderem den Rückbau der Gleistrasse sowie Leitungsverlegungen für Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation, Beleuchtung, Entwässerung und Fernwärme. Im Arbeitsumfang sind zudem Ausstattungen wie Bäume inklusive Bewässerungseinrichtungen, Brunnen, Fahrradabstellplätze und einiges mehr enthalten. Am Ende wird die Kaiserstraße ein neues Erscheinungsbild haben – bis dahin werden voraussichtlich noch sieben Jahre vergehen.