Kurztrip

Der Karlsruher Bahnhof als Tor nach Paris: Viele Reisende wollen übers Wochenende an die Seine

Zehn mal täglich nach Paris: In weniger als drei Stunden ist man von Karlsruhe aus mit dem Zug in Frankreichs Hauptstadt. Gerade am Wochenende nutzen viele diese Verbindung für einen Kurztrip.