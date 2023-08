Karlsruher Dirigent Tobias Drewelius: „Musik kann Wunden heilen“

Tobias Drewelius ist Dirigent, unter anderem beim KIT-Sinfonieorchester in Karlsruhe, das sich mit ihm 2021 den Titel „Preisträger des Deutschen Orchesterwettberbs“ erspielt hat.

Nach dem Abschluss seines Dirigierstudiums ist er 2017 nach Ecuador gereist, um die Organisation „Musiker ohne Grenzen“ zu unterstützen. Über seine Erfahrungen spricht er im Interview.

Auf gewisse Weise ja, auch wenn es natürlich keine physischen Wunden sind, die wir heilen. Neben den „Ärzten ohne Grenzen“ gibt es ja auch die „Ingenieure ohne Grenzen“, die in Afrika oder Lateinamerika zum Beispiel Brunnen bauen. „Musiker ohne Grenzen“ ist eine deutsche Organisation, die sich darum kümmert, dass musikinteressierte Menschen im Rahmen von Freiwilligendiensten in verschiedene Länder reisen und dort an eigens gegründeten Musikschulen unterrichten. Durch ihre Arbeit können sie dort jungen Menschen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, ein konstruktives soziales Miteinander und manchmal sogar eine berufliche Perspektive geben.

Sind Ihnen in Ecuador bestimmte Herausforderungen begegnet, die Sie in dieser Form während Ihres Studiums oder Ihrer Arbeit noch nie erlebt haben?

Ja, es gab eine ganze Menge Herausforderungen, angefangen bei der Sprache. Ich habe natürlich vorher etwas Spanisch gelernt, aber als ich ankam, wurde klar: Hier spricht man nicht das Castellano aus der Sprachschule. Alles ist sehr schnell, verwaschen und voll von Slangwörtern. Es braucht eine Zeit, um sich dort einzuhören und dann auch noch in dieser Sprache zu unterrichten. Wenn man mit den „Musikern ohne Grenzen“ reist, kommt man zudem in eine Gastfamilie; mit ganz anderen Gewohnheiten, einem anderen sozialen Kontext, und einer vollkommen anderen Lebensrealität.

Tobias Drewelius

In der Regel lese ich sie erst und versuche, das Ganze am Klavier darzustellen, um die ersten eigenen musikalischen Ideen zu entwickeln. Dann erforsche ich den geschichtlichen Hintergrund des Werkes, um auf dieser Ebene einen tieferen Einblick zu bekommen. Danach geht es an die körperliche Arbeit. Das geht bei mir leider nicht intuitiv, ich muss also öfter überlegen: Was wäre eine geeignete Bewegung bei dieser oder jener Stelle, welche die Musikerinnen und Musiker auch verstehen?