Der öffentliche Nahverkehr hat in Karlsruhe eine beachtliche Tradition. Alles begann im Jahr 1869. Von damals datiert ein Vertrag über „Anlage und Betrieb einer Pferdebahn von Durlach über Carlsruhe bis Mühlburg“.

Am 16. Oktober 1960 hat Eduard Schupp seinen 90. Geburtstag gefeiert. Der alte Herr hat sich in seiner Oststadt-Wohnung in der Essenweinstraße eine gute Zigarre angesteckt, eine Flasche Lübecker Rotspon aufgemacht und geplaudert.

Zu erzählen hatte der gebürtige Hotzenwälder viel. Über seine Frau, die er sieben Jahre lang gepflegt hat, über seine Teilnahme am Ersten Weltkrieg, über seine beiden Söhne, die den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt haben. Vor allem aber über seine Arbeit bei der Pferdebahn. Denn Eduard Schupp war Karlsruhes letzter Pferdebahn-Schaffner.

Knüller in der Stadt