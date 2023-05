Der Karlsruher Verein „Schiller 33“ feiert sein 20-jähriges Bestehen

An den großen Schaufenstern, die viel Licht in den Raum lassen, lässt sich erkennen, dass im Erdgeschoss der Schillerstraße 33 früher ein Geschäft angesiedelt war. Inzwischen ist die Adresse aber zur Heimat des Vereins „Schiller 33“ geworden. Der Verein, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, betreibt eine Begegnungsstätte für psychisch erkrankte Menschen.

In dem großen Raum der „Schiller 33“ stehen mehrere Tische, an denen Frauen und Männer sitzen. Sie konzentrieren sich auf ihre Bilder. Zeichenpapier oder Leinwände werden mit Farben bemalt. Manche bevorzugen abstrakte Malerei, andere gegenständliche Kunst, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Überall an den Wänden kann man die Werke bestaunen, die in den zurück-liegenden Jahren entstanden sind. In den Regalen stehen Kunstbände, die als Inspiration dienen. Aber auch jene, die nicht gerne malen, kommen auf ihre Kosten. So wie Albert – den Nachnamen möchte er nicht verraten – der an seinem Tisch sitzt und Fliegen fürs Fliegenfischen bastelt. Am Nebentisch wird fleißig gehäkelt.

Im „Schiller 33“ in Karlsruhe geht es kreativ zu

„Jeden Montag wird gemalt oder gebastelt, freitags wird gemeinsam gekocht und am Mittwoch stehen Gespräche auf dem Programm“, erzählt Veronika Bräunling. Sie beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit psychischen Erkrankungen, hat viel gelesen und viel gelernt. „Meine Tochter ist selbst erkrankt, weshalb ich angefangen habe, mich mit diesen Erkrankungen auseinanderzusetzen“, sagt die 83-Jährige, die nicht nur Mitbegründerin des Vereins ist, sondern bis heute Mitglied im Vorstand.

Neben den wöchentlichen Aktivitäten gibt es einmal pro Monat einen gemeinsamen Brunch, einmal pro Monat wird ein Ausflug organisiert und einmal pro Jahr steht sogar ein gemeinsamer Urlaub in einer Ferienanlage auf dem Programm. „Und natürlich gibt es unser Sommerfest, das wir immer im Juli in unserem schönen Innenhof feiern“, verrät Bräunling. In diesem Jahr wird dieses Fest größer ausfallen als üblich, denn der Verein feiert am 16. Juli auch seinen 20. Geburtstag. „Ein schöner Anlass, um die Bilder, die in unserer Malgruppe entstanden sind, auszustellen“, findet Bräunling.

Psychisch erkrankte Menschen finden hier einen Raum für sich

Die Menschen, die in die Begegnungsstätte kommen, leiden an unterschiedlichsten Erkrankungen: Bipolare Störungen wurden diagnostiziert, aber auch Schizophrenie. „Ich frage nicht nach den Erkrankungen unserer Besucher, denn das spielt für mich keine Rolle“, sagt Bräunling. Sie weiß, wie wichtig die regelmäßigen Treffen für die erkrankten Frauen und Männer sind. „Sie können hier offen über alles reden und fühlen sich angenommen, so wie sie sind.“

Man könne über die Krankheit reden, weil alle anderen genau wissen, worum es ginge, man könne aber auch über alles reden, worüber an Stammtischen gesprochen wird: Es werde über Politik, über Sport, über Promis oder das Wetter diskutiert. „Im Laufe der Jahre sind zwischen den Besuchern echte Freundschaften entstanden, sodass es auch Treffen außerhalb der Begegnungsstätte gibt“, sagt Bräunling.

Karin – so wie Albert, möchte auch sie nur den Vornamen nennen – ist seit Jahren bei den Veranstaltungen in der Schillerstraße. „Ich habe über meine Mutter den Weg zum Verein gefunden“, sagt sie. Karins Mutter und Veronika Bräunling waren zusammen in einer Angehörigengruppe. „Ich habe das Programm hier kennengelernt und fand es einfach schön, kreativ zu arbeiten und sich dabei gut unterhalten zu können“, meint die junge Frau, die ein Shirt trägt, dass sie mit ihren Lieblingsmotiven bunt bemalt hat.

„Die Sorgen, die man selbst hat, die kennen die anderen auch“, meint Karin. Egal ob es um Medikamente und ihre Dosierung geht oder um Erfahrungen mit Ärzten und Psychiatern. Man müsse aber nicht reden, wenn man nicht möchte. Alle würden es akzeptieren, wenn jemand einfach nur still dasitzen und beim Malen entspannen möchte. „Hier in der Schillerstraße haben wir einen geschützten Raum“, sagt Karin.

Spenden für den Verein

Der Verein finanziert sich ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden: Spendenkonto: BBBank Karlsruhe, IBAN: DE42 6609 0800 0005 3657 16.