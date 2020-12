Der kleine Nadelbaum mit den bunten Lichtern auf dem Dach des historischen Rathauses in Wolfartsweier ist nicht nur ein Vorbote der Weihnachtsfeiertage. Der Baum wurde am Donnerstag nämlich von einem Kran der Berufsfeuerwehr mit dem frisch sanierten Glockenturm auf den Dienstsitz der Freiwilligen Feuerwehr Wolfartsweier gebracht.

„Der Glockenturm ist ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk“, sagt Tobias Hoffmann. „Und nun ist das Gebäude endlich wieder komplett.“

Nach vier Jahren ist der Turm zurück an seinem Platz

Mit „endlich“ meint der Kommandant der Wolfartsweierer Brandschützer die relativ lange Dauer vom Abbau des Turms bis zur Wiederinstandsetzung. Bereits vor vier Jahren wurde der marode Zustand des Türmchens von der Berufsfeuerwehr moniert. Daraufhin wurde er aus Sicherheitsgründen abgebaut.

Bei der Sanierung mussten laut Hoffmann allerdings einige denkmalschützerische Hürden überwunden werden. Die Einschusslöcher aus dem Krieg konnten bei der Sanierung durch die Firma Holzbau Kern in Königsbach-Stein und das Karlsruher Installationsunternehmen Michael Lambrecht zwar nicht restauriert werden. Trotzdem wurde der Turm weitgehend wieder in seinen Originalzustand versetzt.

Ehemaliges Rathaus ist seit 1996 Feuerwehrzentrale

Das alte Rathaus in Wolfartsweier wurde bereits drei Jahre vor der Eingemeindung 1972 durch einen Neubau in der Rathausstraße ersetzt. Nach dem Umzug der Ortsverwaltung wurde das historische Gebäude zunächst vom Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes genutzt. Als die Rotkreuzler nach Durlach umzogen, streckten die Floriansjünger ihre Hände nach dem markanten Bauwerk an der Einmündung der Rathausstraße in die Wettersteinstraße aus. Weil das erst in den 1970er Jahren gebaute bisherige Feuerwehrgerätehaus direkt neben dem ehemaligen Rathaus zu klein geworden war, suchten die ehrenamtlichen Brandschützer nach Erweiterungsmöglichkeiten.

Zwischen 1994 und 1996 wurde das zweigeschossige Gebäude behutsam saniert und durch die Einrichtung von Schulungs- und Gemeinschaftsräumen den Bedürfnissen der Brandschützer angepasst. Eine Million D-Mark investierte die Stadt in das Vorhaben, dazu steuerten die aktiven Mitglieder der Wehr und ihre Unterstützer noch über 2.200 ehrenamtliche Arbeitsstunden zur Einrichtung ihres neuen Verwaltungssitzes bei.

Am 21. Juni 1996 wurde das Gebäude vom damaligen Feuerwehrdezernenten Ullrich Eidenmüller offiziell in Betrieb genommen. Anschließend begann direkt nebenan noch der Neubau der neuen Fahrzeughalle mit den drei Giebeln, die am 7. Juli 1998 eröffnet wurde.

Erst Wohnhaus, dann Rathaus, nun Feuerwehrhaus

Das historische Feuerwehrgebäude wurde um das Jahr 1730 erbaut. Laut der Ortschronik Wolfartsweier beschloss die Gemeindeversammlung am 7. April 1846, „das zum Verkauf stehende Wohnhaus des Andreas Walschburger anzukaufen und als Rathaus zu nutzen.“

Die Begründung: Seit den Zerstörungen während des Pfälzischen Erbfolgekriegs 1689 mangele es an einem Rathaus, dazu befinde sich das Walschburger-Wohnhaus „in der schönsten Lage und mitten im Orte.“ 1935 wurde das Rathaus erneuert. Der zweigeschossige Putzbau mit dem markanten Walmdach und dem pittoresken, nun runderneuerten Rathaustürmchen steht auf der Liste der Karlsruher Kulturdenkmäler.