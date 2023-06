Der Mars auf dem Karlsruher Marktplatz

Von der Pyramide bis zum Mars sind es nur wenige Meter: Der Planet hängt noch bis Sonntag, 25. Juni, auf dem Karlsruher Marktplatz. Die Installation ist Teil des Wissenschaftsfestivals Effekte – und wurde schon bei ihrer Präsentation am Freitagmittag fleißig von Passanten fotografiert.

Mit sieben Metern Durchmesser ist das Werk des britischen Künstlers Luke Jerram nicht zu übersehen. Seit Mai wird es in verschiedenen Städten präsentiert. In Karlsruhe geschieht dies anlässlich von Effekte. Bis Sonntag, 25. Juni, können Besucher bei dem Festival in die Welt der Wissenschaft eintauchen.

Es gibt neben Kunst- und Klanginstallationen Vorträge, Workshops und viele EXpertimente zu erleben. Angebote gibt es über die ganze Stadt verteilt, besonders zahlreich aber am Schloss, wo zahlreiche Zelte aufgebaut wurden. Veranstalter ist das Wissenschaftsbüro der Stadt Karlsruhe.

Effekte und der Urknall

Am Schloss ist am Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 18 Uhr beispielsweise die Wanderausstellung „Urknall unterwegs“ zu sehen. Gleichzeitig findet am Samstag dort das Fest der jungen Forscher mit Schülerexperimenten statt. Science Comedy ist ebenfalls am Schloss für 12 Uhr angekündigt. Dort werden ab 17.30 Uhr Roboter präsentiert. Ab Mitternacht beendet DJ Shahrokh das Programm auf der Bühne.

Walkingacts sind ebenfalls am Samstag in der Innenstadt unterwegs: Zwischen 11.30 und 17 Uhr geht es auf verschiedenen Plätzen bei einem Quiz um Körperteile. Ein anderes Team ist mit der Ukulele unerwegs und stellt singend Fragen.

Am Sonntag öffnet von 12 bis 18 Uhr ein Experimentepark am Schlossplatz. Um 12 Uhr startet die Physikanten-Show auf der Bühne. Mit „Baff“ ist die Wissensshow von Felix Homann überschrieben, die am Sonntag um 13.30 Uhr am Schloss beginnt. Startups präsentieren sich dann ab 20.30 Uhr auf der Bühne.