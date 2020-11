Stau am Grüncontainer: Weil jetzt das Laub fällt und im Sommer üppig gewachsene Bäume und Sträucher zurückgeschnitten werden, geht es namentlich an den Wochenenden eng zu an den Entsorgungs-Behältern im Stadtgebiet.

Damit hätte Adam Sikorsky jetzt doch nicht gerechnet: Samstag, 14 Uhr, und die beiden großen Grüncontainer in der Rüppurrer Steinmannstraße sind bereits so gut wie voll. Mit Mühe hat er gerade seinen Lieferwagen samt Anhänger rückwärts bis vor die Treppe zu den Behältern rangiert. Das klappte einigermaßen, denn gerade stehen nur zwei weitere Autos in dem kleinen Entsorgungshof nahe dem Diakonissenkrankenhaus. Noch zehn Minuten zuvor waren es sechs Autos, deren Fahrer säckeweise Grünschnitt abgeladen hatten.

Der polnischstämmige Sikorski ist Gärtner und Hausmeister. In Rüppurr hat er mehrere Kunden, wie er sagt. Und die haben in diesen Tagen jede Menge Grünschnitt zu entsorgen. „November ist da der Großkampf-Monat“, macht der Dienstleister deutlich. Sack für Sack schleppt er nun die grünen Tüten nach oben. Dann schwingt er sich über die Brüstung und turnt in den gut gefüllten Container. In einer Ecke ist noch ein wenig Platz. Laub, Äste und Gestrüpp verteilt er dort. Dann tritt er es mit seinem ganzen Körpergewicht nach unten.