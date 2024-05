Am 9. Juni ist Kommunalwahl. Welche Ziele verfolgt die CDU in Karlsruhe? Fraktionsvorsitzender Detlef Hofmann stellt sich den Fragen der Redaktion.

Was wollen die eigentlich genau? Welche Ziele haben die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten für Karlsruhe? Vor der Kommunalwahl am 9. Juni haben wir bei den auf Listenplatz eins stehenden Frauen und Männern der antretenden Parteien und Gruppierungen nachgefragt.

CDU sieht Ausgaben als Problem

Der Fragebogen war für alle derselbe. Für die CDU beantwortet Fraktionsvorsitzender Detlef Hofmann den Fragebogen der Redaktion.

Karlsruhe muss sparen – wo setzen Sie den Rotstift an?

Hofmann Karlsruhe weist inklusive seiner Gesellschaften aktuell die höchste Pro-Kopf-Verschuldung in Baden-Württemberg auf. Deutschlandweit belegt Karlsruhe den siebten Platz, obwohl die Steuereinnahmen so hoch wie nie sind. Die Stadt hat also kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem: Wir rufen daher dringend dazu auf, dass sich die Stadt von Aufgaben trennen muss. Zudem wollen wir Standards reduzieren (z. B. beim Bauen) und teure Fehlentscheidungen der grün-rot-roten Gemeinderatsmehrheit (z. B. soziale Erhaltungssatzung Südstadt, Schaffung eines Amtes für Reinigungsdienstleistungen) korrigieren.

Was muss sich in Karlsruhe ändern?

Hofmann Wir brauchen wieder einen Überschuss im Ergebnishaushalt, um die Investitionen daraus finanzieren zu können. Als CDU machen wir uns für solide Finanzen stark und wollen die Wirtschaft weiter ausbauen sowie Arbeitsplätze sichern. Dies funktioniert nur mit klarer Prioritätensetzung im investiven Bereich. Wir fördern den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft, schaffen Wohnraum und treten für die Belange von Familien ein.

Wie kann die Karlsruher Innenstadt attraktiver werden?

Hofmann Nach Fertigstellung der Kaiserstraße muss das Einkaufen in der Innenstadt wieder zu einem Erlebnis werden. Wir müssen den Karlsruher Einzelhandel gegenüber dem Online-Handel stärken. Durchfahrtssperren für den Autoverkehr (z. B. Karlstraße oder Zirkel am Schloss) lehnen wir deshalb klar ab, schließlich braucht die Karlsruher Innenstadt den Besucherstrom. Wir fordern ein intelligentes Parkleitsystem mit erreichbaren sowie bezahlbaren Parkplätzen. Die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt fördern wir zudem durch mehr Begrünung wie z. B. Bäume am Marktplatz.

Was kann der OB von Ihnen lernen?

Hofmann Als erfolgreicher Sportler und Trainer im Hochleistungssport muss ich oft unpopuläre Entscheidungen treffen, dabei muss ich aber die betroffenen Menschen mitnehmen. Ein OB sollte die Bevölkerung bei politischen Entscheidungen mitnehmen und nicht über ihre Köpfe hinweg entscheiden. Das haben wir bei den Diskussionen um die nördliche Karlstraße oder um die Parkplätze in der westlichen Kriegsstraße vermisst. Kommunalpolitik ist oft ein dickes Brett. Ähnlich wie im Leistungssport braucht man für das Erreichen von Zielen Ausdauer und Beharrlichkeit, aber man sollte nicht beratungsresistent sein.

Mit welchem Slogan soll Karlsruhe künftig für sich werben?

Hofmann Karlsruhe ist so eine schöne und lebenswerte Stadt und egal wo ich schon überall in der Welt unterwegs war, ich komme immer wieder gerne in meine Heimatstadt zurück. Daher benötigt Karlsruher meiner Ansicht nach vorerst keinen neuen Slogan. Wir als CDU stehen mit unserem Wahlkampfslogan für „Klare Werte. Klare Worte“. Kommunalpolitisch gibt es viel zu tun und wir wollen dies mit neuen politischen Mehrheiten angehen.