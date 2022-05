Anwohnern droht nachts mehr Lärm

Bahn will 740 Meter lange Güterzüge durch Karlsruhe-Durlach rollen lassen

Die Bahn will den Güterverkehr auf der Schiene ausbauen und 740 Meter lange Züge einsetzen. Für die Anwohner an den Gütertrassen in Karlsruhe bedeutet das mehr Lärm - und zwar vor allem nachts.