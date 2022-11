Deutscher Hörspielpreis in Karlsruhe vergeben: Provokative „Abrechnung mit dem Frau-Sein“

Am Anfang stand eine Zeitungskritik, am Ende der Deutsche Hörspielpreis der ARD für die SWR-Produktion „Der Termin“.

Die fünfköpfige Jury der ARD-Hörspieltage befand bei der Preisverleihung im Karlsruher ZKM, sowohl der Text wie auch die Umsetzung fürchteten sich „vor gar nichts: Nicht vor Provokation, nicht vor Fettnäpfchen, nicht vor Absurditäten, und schon gar nicht vor Genderdiskursen“.

Geschlechtsoperation als Befreiungsschlag

In einer Londoner Praxis für plastische Chirurgie möchte sich eine junge deutsche Frau von einem jüdischen Arzt geschlechtlich umoperieren lassen.

In ihrem Monolog wird deutlich, dass sie sich von allem befreien möchte: von ihrer Vulva, von der Prägung durch ihre deutsche Familiengeschichte und von der historischen Verantwortung für den Holocaust. „Mutig, radikal-genital und rhythmisch mischt das Stück Debatten um Schuld, Misogynie und Buttercremetorte zu einem im besten Sinne gigantischen und hochaktuellen Hörerlebnis“, zitierte die Jury-Vorsitzende Jenny Zylka aus der Begründung.

Die Regisseurin Rebekka David erklärte bei der Preisverleihung, auf den Roman der deutsch-britischen Schriftstellerin Katharina Volckers sei sie durch eine Rezension aufmerksam geworden. In dem Buch gehe es „um eine Abrechnung mit dem Frau-Sein“. Weite Strecken des Monologs drehen sich um die Festlegung auf ein Geschlecht und all die damit verbundenen Erwartungen, Verpflichtungen und Begrenzungen – auch hinsichtlich des Körpers, in dem die Hauptfigur lebt.

Der Text ist überragend, weil er so irrsinnig direkt ist. Tilman Strauß, Schauspieler in „Der Termin“

Für eine Adaption sei das Hörspiel das ideale Medium, so David. Denn es könne diese Figur darstellen, ohne sie auf einen Körper festzulegen. Indem der Text auf fünf Stimmen aufgeteilt wird, nämlich zwei Frauen und drei Männer, wird diese Offenheit zusätzlich unterstrichen.

Tilman Strauß aus dem Stimmen-Ensemble befand: „Der Text ist überragend, weil er so irrsinnig direkt ist.“ Indem kein Blatt vor den Mund genommen werde, entstehe der Eindruck einer „großen Ehrlichkeit“.

Wann sendet man ein nicht jugendfreies Stück?

Es entsteht nun allerdings auch ein gewisses Dilemma für die ARD-Hörspielanstalten, die dieses Stück gemäß der Preisstatuten senden müssen. Denn: Jugendfrei ist „Der Termin“ definitiv nicht. Reagiert wurde bereits am frühen Abend dieses Sonntags, an dem SWR2 traditionell das Gewinnerstück der Hörspieltage sendet.

Auf den Sendeplan kam ausnahmsweise nicht der Hauptpreisträger, sondern das Hörspiel „Pig Boy 1986 – 2358“ (Produktion: SRF/NDR), das von der Jury eine lobende Erwähnung erhalten hatte für „rasante inszenatorische Ideen“ in „drei auditiv aufregenden und unterschiedlichen Teilen“.

ZKM will ab 2023 eigenen Experimental-Preis ausloben

Weitere Preise gingen an die Schauspielerin Abak Safaei-Rad (beste darstellerische Leistung, Hörspiel „Pisten“), „Clevergirl“ von Hartmut El-Kurdi (Deutscher Kinderhörspielpreis), „Cryptos“ von Janine Lüttmann nach Ursula Poznanski (Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe) und „Landi kommt runter“ von Moritz Geiser und Milena Michalek („max 15“ für die freie Hörspielszene).

Und ab 2023 soll es eine weitere Preiskategorie geben: Das gastgebende ZKM will einen Wettbewerb ausloben für Hörspiele, die mit Möglichkeiten des Digitalen experimentieren.