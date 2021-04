Tag der Arbeit in der Corona-Pandemie

DGB Karlsruhe will am 1. Mai wieder auf die Straße gehen

Die Aktivitäten der Gewerkschaften sind coronabedingt eingeschränkt. Am 1. Mai 2020 fielen viele Veranstaltungen des DGB aus. In diesem Jahr will der DGB in Karlsruhe präsent sein und das Feld nicht anderen überlassen.