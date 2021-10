Mehr Erkrankungen durch Corona-Pandemie

Karlsruher Medizinerin: Diabetes-“Epidemie“ kann dramatische Folgen für die Augengesundheit haben

Immer mehr Menschen erkranken an Typ-2-Diabetes. Der Bewegungsmangel und die Zunahme an Körpergewicht in der Corona-Pandemie verschärft diesen Trend. Diabetes greift unter anderem die Augen an. Eine Medizinerin aus Karlsruhe erklärt, wie man sich am besten schützen kann.