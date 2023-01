„Umverteilung von Geld nötig“

Pflegeroboter als Retter? Diakonie Baden fordert breite Debatte über ausgelaugte Sozialsysteme

Angesichts der akuten Personalnot in Sozialberufen sei ein „Weiter so“ unmöglich, erklärt Urs Keller, der Chef der Diakonie Baden: Die Bürger, auch pflegende Familien, müssten in Zukunft mehr in Eigeninitiative stemmen.