Vier Monate lang standen mehrere gezimmerte Bänke in der Südweststadt. Nun prüft die Stadt, ob so etwas künftig erlaubt ist.

Dass zwischen den beiden Verteilerkästen an der Hirschstraße eine Lücke klafft, ist Martin Berchtold in den vergangenen Tagen so richtig bewusst geworden. „Seit die Bank weg ist, sieht man so richtig, was das für ein unfassbarer Unort ist“, sagt der Professor für Raumplanung an der TH Kaiserslautern.

Die Bank war eine aus Weichholz gezimmerte bananenförmige Sitzgelegenheit, die von Berchtold und einigen Studierenden Anfang Juli für ein Forschungsprojekt zwischen die beiden Verteilerkästen montiert wurde. Weg ist sie, weil die Stadt Berchtold wiederholt zum Entfernen der Bananenbank und vier weiteren temporären Sitzgelegenheiten aufgefordert hat.

„Mitte Oktober hat man uns die finale Aufforderung erteilt“, sagt der Architekt. Und weil das Aufstellen von Guerilla-Bänken ebenso wenig sein Kerngeschäft sei wie das Einreichen von Klagen gegen Verwaltungsvorgaben, habe man dieser Aufforderung auch Folge geleistet.

Reges Interesse an Karlsruher Guerilla-Bänken

Mit weniger Verständnis reagierten am Wochenende einige der Anwohner auf den Abbau. Das sonnige Herbstwetter trieb die Leute an die frische Luft, viele nutzten die Gelegenheit für eine Pause oder einen Plausch auf den Holzbänken. „Eigentlich mussten wir jedes einzelne Möbelstück jemandem unter dem Hintern wegziehen“, berichtet Berchtold mit einem Schmunzeln.

Weggeworfen wurden die Möbel allerdings noch nicht. Der Stehtisch an der Matthäuskirche durfte stehen bleiben, außerdem hat die evangelische Kirchengemeinde schon Interesse an weiteren der abgebauten Bänke bekundet. Für die Bank, die rund um die Litfaßsäule an der Südendstraße stand, hatte sich sogar während des Abbaus ein Interessent gefunden. „Aber dann wurde die Bank von Unbekannten abgeholt. Nun weiß keiner, wo sie ist“, sagt Berchtold.

Die Bananenbank hat er zunächst einmal in seinem eigenen Garten verstaut. In den kommenden Tagen will er mit den Stadtwerken reden und nachfragen, ob man zumindest dieses Möbel wieder zwischen den beiden Verteilerkästen aufbauen kann. „Eigentlich wurde die Bank so konzipiert, dass sie niemanden stört und man weiterhin problemlos an die Verteilerkästen kommt“, sagt der Experte für Stadtplanung.

Keine Pläne für Wiederaufbau der Bänke in Karlsruhe

Ansonsten habe er aber keine öffentlichen Bänke in der Südweststadt geplant. „Das Forschungsprojekt ist zu Ende und das Geld für den Aufbau ist aufgebraucht. Es ging auch nie darum, diese Bänke der Bevölkerung für eine Nachnutzung zu übergeben“, sagt Berchtold. Wer Interesse an den Bänken habe, könne sich jederzeit bei ihm melden und die Baupläne anfordern. Die Materialkosten beziffert er auf etwa 300 Euro pro Bank.

Berchtolds Fazit des Projekts fällt übrigens rundum positiv aus. „Von den Leuten im Quartier haben wir unheimlich viel Zuspruch erhalten“, sagt er. Auch das Tiefbauamt sei während der ganzen Aktion „sehr kooperativ“ gewesen und habe immer wieder nach Lösungen gesucht.

In der Stadtverwaltung stieß Berchtolds Initiative sowie die vielen positiven Reaktionen aus der Nachbarschaft und dem Bürgerverein Südweststadt auch sonst auf Interesse. „Das Stadtplanungsamt prüft derzeit eine Regelung nach dem Münchner Modell einzuführen“, teilt das städtische Presseamt auf Anfrage der BNN mit. Nach dieser Regelung können Privatleute eine Genehmigung zum Aufstellen von Sitzmöbeln im öffentlichen Raum beantragen.