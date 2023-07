Vor Eröffnung der Afrikasavanne

Die beiden Giraffen sind wieder gut im Karlsruher Zoo angekommen

Die Netzgiraffen Nike und Wahia sind mit einem Spezialtransporter in den Karlsruher Zoo zurückgekehrt. Die Tiere werden in der neuen Afrikasavanne leben, die am Freitag eröffnet wird.