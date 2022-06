Die Karlsruher Pyramide wird wieder hübsch gemacht

Die Pyramide auf dem Marktplatz hat dank schützender Einhausung die Bauarbeiten zur Kombilösung zwar ohne Blessuren überstanden.

Vibrationen durch Rüttelplatte

Den folgenden Pflasterarbeiten auf dem Marktplatz musste das ehrwürdige Bauwerk und Karlsruher Wahrzeichen allerdings Tribut zollen: Durch die von den Pflasterern eingesetzten Rüttelplatten und die dadurch entstandenen Vibrationen haben sich am Grabmal Karl Wilhelms teilweise die Fugen gelöst.

Betroffen sind die Schrägen der Pyramide sowie die Sockelzone des Bauwerks. Wie die in Mitleidenschaft gezogenen Fugen an der Pyramide am besten wieder hergestellt werden können, testen derzeit Fachleute an Ort und Stelle. An mehreren Test-Fugen experimentieren sie mit unterschiedlichen Materialien.

Eingebunden in die Arbeiten sind die Material-Forschungsanstalten in Weimar und Stuttgart, berichtet Angelika Obert vom Objektteam Sondergebäude beim städtischen Hochbauamt.

Mit der am besten geeigneten Material-Mischung soll dann weitergearbeitet werden. Das Innere der Pyramide soll bei den aktuellen Arbeiten nicht eröffnet werden.

Zentraler Ort der Stadt

Erhaltungsmaßnahmen haben im Fall der Pyramide stets eine hohe Priorität; schließlich verkörpert sie die Grabstätte des Stadtgründers und ist Gegenstand einer Vielzahl von Anekdoten und Theorien.

Dort, wo heute die Pyramide steht, stand einst die so genannte Konkordienkirche. Sie musste 1807 der Stadterweiterung nach Süden und der Vergrößerung des Marktplatzes weichen. Die Pyramide ersann Friedrich Weinbrenner.