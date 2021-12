Kombilösung geht in Betrieb

Die Karlsruher strömen in die U-Bahn: Die Eröffnung in Bildern

Nun ist er also in Betrieb, der neue Karlsruher Stadtbahntunnel. Und die Neugier der Karlsruher war groß: Tausende erkundeten bei der Eröffnung am Samstag die neuen U-Stationen, fotografierten oder machten eine erste Fahrt durch den Tunnel. Trotz der langen Bauzeit sind die meisten beeindruckt.