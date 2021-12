Nach fast zwölf Jahren Bauzeit wird Karlsruhes Mega-Projekt an diesem Samstag eröffnet. Alle Eindrücke vom Start der Kombilösung im Live-Ticker.

Es ist alles bereit: Fahrkartenautomaten, Streckenpläne und Rolltreppen warten auf die ersten Fahrgäste der Karlsruher Kombilösung.

An diesem Samstag wird Karlsruhes Jahrhundertprojekt, eine der kürzesten U-Bahnen Deutschlands, in einem feierlichen Rahmen in Betrieb gehen.

Die schönsten Bilder und die spannendsten Eindrücke von der Eröffnung des Stadtbahntunnels finden Sie hier in unserem Live-Ticker.