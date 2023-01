Die Kulturküche in Karlsruhe kämpft ums Überleben

Mehr als 2.000 Menschen haben die Petition schon unterschrieben: Online kämpfen derzeit bei „change.org“ Fans um das Überleben der Karlsruher Kulturküche – die mit finanziellen Schwierigkeiten in ihr viertes Jahr gestartet ist. Aus der Corona-Zeit bestehen bei der Volkswohnung Mietschulden, so manches Förderprojekt lief inzwischen aus, fasst Sarah Tzitzikos die Lage des soziokulturellen Quartierprojekts zusammen.

Zum Jahresbeginn zog das Team die Reißleine. Der Betreiberverein kündigte allen 19 hauptamtlich Beschäftigten. „Ein Viertel hat sich neue Stellen gesucht“, bilanziert Galina Freund, die von Anfang an dabei ist. Die übrigen machen weiter ihre Arbeit, jetzt arbeitslos gemeldet in ihrer Freizeit.

Sobald über Sponsoren, Spender, Förderprogramme oder von Stiftungen genug Geld in der Kasse ist, sollen die Mitarbeiter wieder bezahlt werden. Und Tzitzikos sagt: „Wir sind zu 100 Prozent zuversichtlich, dass es weitergeht. Das hier ist für uns nicht nur Arbeitsort, es ist unser Leben.“

Seit Dezember 2019 ist das 300 Jahre alte Seilerhäuschen in der Kaiserstraße Gaststätte und gleichzeitig Treffpunkt sowie Raum für Kunst und Kultur. Eine Tafel auf der Bühne listet die Veranstaltungen auf: Es gibt Meditation am Mittag, ein Kulturküchenchor probt, Spieleabende folgen auf Konzerte und Lesungen. Vereine, Initiativen und andere Gruppen nutzen die Räume. Mal findet ein Frauencafé statt, mal lernen Zugewanderte Deutsch.

Cocktailbar war Vormieterin der Karlsruher Kulturküche

Inklusion, Integration, Nachhaltigkeit, Angebote für alle Generationen: All das ist den Aktiven der Kulturküche ein Herzensanliegen. „Gesellschaft braucht offene Räume, wir müssen mitgestalten“, sagt Galina Freund, die 20 Jahre als Schauspielerin am Theater arbeitete. Die Sonderpädagogin Sarah Tzitzikos ergänzt: „Ehrenamt ist die Säule der Gesellschaft.“ Schon Jahre vor dem Start der Kulturküche gab es den Wunsch nach Vernetzung – und dann den Raum dafür, als eine Cocktailbar schloss.

Am Mittwochmittag stehen die Menschen Schlange in dem alten Häuschen. Es gibt Linsensuppe oder veganes Gulasch auf Sojabasis mit Nudeln. Viele Studenten kommen zum Essen, 30 Prozent der Kunden stammen ansonsten aus dem Stadtteil. Ein Senior reist täglich aus Durlach zum Essen an. „Er ruft an, wenn er nicht kann, damit wir uns keine Sorgen machen“, erzählt Galina Freund: „Und er sitzt hier auch nicht allein.“ Das Essen lockt Menschen an den Ort der Begegnung, das ist die Idee.

Inzwischen wurden sieben der zeitweise entlassenen Kräften wieder angestellt. Das gilt ebenso für zwei Kräfte, welche über ein Programm der Arbeitsagentur gefördert werden. Sechs Personen warten noch auf diesen Schritt und tun ihren Dienst erst einmal freiwillig. Insgesamt umfasst das Kulturküche-Team über die Hauptamtlichen hinaus 200 Ehrenamtler. Sie kommen flexibel, Strukturen und Abläufe denken die Verantwortlichen gerne neu. Sie sind dennoch sicher: „Es geht nicht ohne Hauptamt.“

Einmal die Woche serviert Svenja Ritter in ihrer Freizeit Mittagessen. „Ich bin Lehrerin. Das hier ist ein schönes, soziales Projekt.“ Sie trägt die Bestellungen an die Tische. Preise für ein Tagesgericht wie 4,36 Euro oder 8,11 Euro sind normal in der Kulturküche. Kalkuliert wird knapp. „Gesundes Essen soll bezahlbar sein“, betont Galina Freund. Die Küche setze auf regionale und saisonale Produkte, zieht einen Teil der Gemüse in Hochbeeten im Hof und auf einer 200 Quadratmeter großen Ackerfläche selbst.

Gekocht wird vegan und vegetarisch. Wasser und Brot werden kostenlos ausgegeben. „Konsumfreier Ort“, ist dieser Ansatz überschrieben. Werden 200 Mittagessen am Tag verkauft und läuft das Geschäft mit Firmenfeiern oder ähnlichen Events, rechnet sich der Gastronomiebetrieb. Finanziert sein will aber der Bereich Kultur und Begegnung.

Gäste starteten Petition für die Kulturküche

Förderprogramme von Land, Bund und Europäischer Union halfen durch die ersten Jahre. Die Stadt steuert jährlich 50.000 Euro bei. Spender, Stiftungen und Förderer wie Lions Clubs sicherten zudem den Betrieb. „Wie durch ein Wunder kamen wir durch die Corona-Krise“, blickt Sarah Tzitzikos zurück. Doch jetzt ist klar: Es braucht mehr und neue Unterstützer. „Wir arbeiten am Konzept, haben Pakete für Sponsoren geschnürt“, erzählt Sarah Tzitzikos. Seit kurzem können Bürger auch Fördermitglied werden.

Bevor es zur Kündigung der gesamten Belegschaft kam, wurde viel diskutiert, berichten die Verantwortlichen. So mancher Beschäftigte kommt aus einer schwierigen Lebensphase zur Kulturküche, war vorher langzeitarbeitslos oder in einer Entzugsklinik. „Da braucht es Strukturen“, zeigt sich Sarah Tzitzikos überzeugt.

Selbst im Lockdown habe ein kleines Team Gemüse geschnippelt, das eingefroren wurde. Den Betrieb selbst nur zeitweise einzustellen, war entsprechend auch jetzt nicht die Wahl. „Die Kulturküche ist ein ganz besonders voller Ort der Menschlichkeit. Sie muss unbedingt erhalten werden“, schreibt eine Unterzeichnerin der Online-Petition – die Gäste starteten.