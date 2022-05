Trotz Polizeieinsatz am Mittwoch

Die nächsten Partys im Karlsruher Schlossgarten sind schon angekündigt

Es ist ein Deja-Vu: Am späten Mittwoch räumte die Polizei zum zweiten Mal in diesem Jahr den Schlossgarten. Videos in den sozialen Medien vermitteln einen Eindruck davon. Der nächste Einsatz steht aber möglicherweise unmittelbar bevor.