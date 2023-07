Die Redaktion sucht die „Guten Geister Karlsruhes“

Was diese Stadt kann, hat sie schon mehrfach bewiesen. Zuletzt packten viele Menschen mit an, als es darum ging, Menschen aus der Ukraine nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges kurzfristig unterzubringen. Dazu arbeiteten viele offizielle Stellen unter Federführung des Rathauses Hand in Hand zusammen, offensichtlich effizient und reibungslos.

Doch Karlsruhe belässt es in solchen Situationen nicht bei der professionellen Unterstützung. Viele Menschen in der Stadt boten ihre Hilfe an, spendeten Kleidung, organisierten Aktionen, nahmen Flüchtige auf.

Eine solche Haltung trägt zum Funktionieren einer Stadtgesellschaft bei. Es geht um große Schlagworte wie Menschlichkeit, Empathie, Selbstlosigkeit. In einer losen Reihe stellt die BNN-Stadtredaktion deshalb Karlsruherinnen und Karlsruher vor, die für Ihre Mitmenschen und das Gemeinwohl Besonderes leisten.

Meistens spielen sich diese Leistungen abseits der breiten Öffentlichkeit ab. Da ist die Frau, die ihrem gebrechlichen Nachbarn die Einkäufe mitmacht. Da ist der Mann, der im Hospiz ehrenamtlich mithilft und den Sterbenden bis zuletzt Ansprechpartner ist. Da ist die Familie, die hinter den Kulissen eines Vereins oder einer Kirchengemeinde die Dinge am Laufen hält, ohne viele Worte darüber zu verlieren.

Herzensangelegenheit der Redaktion

Solche Beispiele gibt es in Karlsruhe zuhauf. Da die engagierten Menschen aber in der Regel ohne großes Aufsehen ihre Arbeit erledigen, dringen ihre Leistungen selten an die Öffentlichkeit – viel zu selten, findet die Stadtredaktion. Ihr ist es deshalb eine Herzensangelegenheit, diese besonders engagierten Bürgerinnen und Bürger und ihr Wirken vorzustellen.

Dazu benötigen wir aber Ihre Mithilfe. Bitte schlagen Sie uns in einer kurzen Mail oder in einem kleinen Brief vor, wer es Ihrer Meinung nach verdient hat, in unserer Serie „Die guten Geister Karlsruhes“ in Text und Bild vorgestellt zu werden.

Schreiben Sie uns an redaktion.karlsruhe@bnn.de oder an die Postanschrift BNN-Stadtredaktion, Lammstraße 1-5, 76133 Karlsruhe.