Die Schlossgartenbahn fährt wieder in Karlsruhe

Ab kommenden Samstag fährt die Schlossgartenbahn wieder in Karlsruhe. Wegen Corona musste sie eine Pause einlegen.

Die Dampfloksaison fällt in diesem Jahr doch nicht aus: Ab kommendem Samstag, 12. September, fährt die beliebte Ausflugsbahn, die Greif, wieder durch den Schlosspark. Das teilten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) mit. Der Betrieb ist an allen Wochenenden bis einschließlich Sonntag, 1. November, geplant.

In diesem Zeitraum fährt die Greif samstags zwischen 13 und 19 Uhr und sonntags zwischen 11 und 19 Uhr. Die letzte Fahrt beginnt jeweils um 18.30 Uhr. Am Samstag, 3. Oktober, kann die Bahn bereits ab 11 Uhr führ Fahrten genutzt werden. Es finden an diesem Tag ausschließlich Dampflokfahrten statt.

Mund-Nasen-Bedeckung ist bei der Fahrt Pflicht

Aufgrund der Corona-Einschränkungen gelten bei der Fahrt mit der Greif diverse Sicherheitsbestimmungen. Im Bereich der Kasse und des Bahnhofs gilt Maskenpflicht. Auch während der Fahrt müssen Fahrgäste eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Außerdem wird nur jedes zweite Abteil mit Fahrgästen besetzt.

Pro Abteil dürfen nur Fahrgäste aus zwei sich bekannten Haushalten befördert werden. Bei schlechtem Wetter fährt die Bahn nicht.

Am kommenden Samstag wird die Greif dann zum ersten Mal in diesem Jahr den Lokschuppen verlassen.