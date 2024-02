Die wichtigsten Tipps des Karlsruher Medfluencers deinkinderarzt für Eltern

Auf seinen sozialen Kanälen gibt Aaron Pfisterer Eltern Tipps. Einige Dinge liegen ihm dabei besonders am Herzen. Eine Übersicht.

Aaron Pfisterer hilft Eltern mit kleinen Kindern. Nicht nur hauptberuflich als Assistenzarzt. Aktuell arbeitet der 32-Jährige aus Karlsruhe-Daxlanden im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer.

Dort ist er Assistenzarzt in der Kinderheilkunde. Doch nach der Arbeit ist er in den sozialen Medien unterwegs. Als sogenannter Medfluencer, also ein medizinischer Influencer.

Als deinkinderarzt gibt er auf Instagram, Tiktok und Youtube Tipps für Eltern. Mit Erfolg. Über 100.000 Nutzer haben seine Plattformen abonniert. Das sind seine ultimativen Tipps:

deinkinderarzt zum Thema Fieber

„Man muss Fieber nicht sofort senken“, sagt Pfisterer. Fieber ist eine normale Reaktion von der Immunantwort des Körpers. Der Körper fährt die Temperatur hoch, damit er schneller arbeiten kann. Dadurch werden Erreger schneller bekämpft.

„Wenn das Kind über fünf Tage hohes Fieber hat, sollte man das aber ärztlich abklären lassen“, so Pfisterer. Wenn ein Kind apathisch ist, sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden.

deinkinderarzt zum Thema Stürze

Pfisterer will die Eltern beruhigen. „Jedes Kind wird mal auf den Kopf fallen“, sagt er. Er habe viele Kinder gesehen, die schwere Schäden dadurch hatten.

„Die waren aber direkt nach dem Sturz auffällig. Lange Bewusstlosigkeit, Krampfen oder ununterbrochenes Spucken“, nennt er als Beispiele. Der Körper mache sich bemerkbar. „Wenn innerlich etwas ist, macht sich das äußerlich bemerkbar.“

deinkinderarzt zum Thema Arztbesuch

„Wenn ihr beim Kinderarzt seid, seid gut vorbereitet“, empfiehlt der Arzt. Versichertenkarte, Impfausweis und U-Untersuchungsheft seien Pflicht. Und das Kind sollte so eingekleidet sein, dass es schnell ausgezogen werden kann.

„Besser Hemd als Body“, sagt Pfisterer. Außerdem ist es hilfreich, die Kinder bei der Untersuchung gut festzuhalten, dem Arzt quasi zu assistieren.

deinkinderarzt zur Nacht

Fieber tritt bei Kindern häufig nachts auf. „Nicht direkt in die Notaufnahme rennen“, sagt Pfisterer. Notaufnahmen seien oft überlastet. So kann es vorkommen, dass schwer erkrankte Kinder mitunter zu spät behandelt werden.

„Immer auf das Gefühl hören und im Zweifel nicht sofort zur Notaufnahme“, empfiehlt der Assistenzarzt.

deinkinderarzt zu Ausschlägen

Viele Eltern sind besorgt, wenn ein Kind einen Ausschlag hat. „Bei Infekten ist ein Ausschlag, der durch den Infekt kommt, normal“, weiß Pfisterer. In den allermeisten Fällen muss man sich keine Sorgen machen. Wichtig ist aber, dass die Kinder keine anderen Symptome haben.