Ein Unbekannter hat am Mittwoch in der Karlsruher Markgrafenstraße ein Stufen-Tandem-Fahrrad gestohlen. Das E-Bike mit zwei Ersatzakkus hat laut Angaben der Polizei einen Wert von knapp 7.500 Euro. Das Revier Karlsruhe-Marktplatz sucht nach Zeugen.

Ein bislang Unbekannter hat am Mittwoch in der Karlsruher Innenstadt ein hochwertiges Tandem-Fahrrad gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, entwendete der Dieb das gesicherte E-Bike zwischen 10.30 Uhr und 15.45 Uhr in der Markgrafenstraße.

Mit dem Tandem konnte der Täter bislang unerkannt flüchten. Das spezielle und durchaus auffällige E-Bike, sowie die beiden Ersatzakkus haben einen Gesamtwert von zirka 7.500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 33 11 entgegen.