PKW-Aufbruch

Dieb in Karlsruhe auf frischer Tat ertappt

Ein Dieb ist in der Nacht auf Dienstag durch den Besitzer überrascht worden, als er Wertsachen aus einem Fahrzeug in der Karlstraße entwendet wollte. Der 36-Jährige könnte in Verbindung mit weiteren Pkw-Aufbrüchen stehen.