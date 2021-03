Ein Dieb hat am Freitag in der Karolinger Straße in Karlsruhe einer 86 Jahre alten Frau vor ihrer Wohnung den Geldbeutel gestohlen. Nach der Tat nahm der Täter 100 Euro aus der Geldbörse und gab sie dem Opfer zurück. Weitere 30 Euro sowie die Bankkarte ließ der Unbekannte unangetastet.

Ein bislang unbekannter Dieb hat am Freitagnachmittag in der Karolinger Straße in Karlsruhe einen Teil seiner Beute zurückgebracht. Zuvor stahl der Unbekannte einer 86 Jahre alten Frau vor ihrer Wohnung den Geldbeutel.

Wie die Polizei mitteilt, folgte der Unbekannte der Frau in ein Mehrfamilienhaus. Die Dame wollte ihre Wohnungstür aufschließen und öffnete zum Herausholen des Schlüssels ihre Handtasche. Dabei griff der Täter in die Tasche und entwendete den Geldbeutel. Laut Aussage sprach der Täter zuvor in akzentfreiem Deutsch davon, dass seine Mutter Corona habe.

Nach der Tat entfernte sich der Mann. Kehrte jedoch unmittelbar zurück und händigte der Frau den Geldbeutel wieder aus. Laut Stand der Ermittlungen entwendete der Dieb 100 Euro aus der Geldbörse, weitere 30 Euro sowie die Geldkarte gab er dem Opfer zurück. Anschließend flüchtete er. Verfolgen konnte ihn die Dame aufgrund ihres Alters nicht, wie die Polizei erklärt.

Bei dem Täter handelt es sich laut Beschreibung um einen knapp 35 Jahre alten Mann, zwischen 165 und 170 cm groß, mit ungepflegtem Erscheinen. Er hatte kurze, braune Haare und trug einen Mund-Nasen-Schutz. Hinweise nimmt das Polizeirevier Südweststadt unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 34 11 entgegen.