Dieb stiehlt Kameras im Wert von 7.500 Euro im ICE nach Karlsruhe

Ein Unbekannter hat einem 28-jährigen Fahrgast am Samstagmorgen im ICE nach Karlsruhe den Rucksack gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich darin unter anderem zwei Fotokameras im Wert von etwa 7.500 Euro.

Der 28-Jährige stieg in Mannheim in den Zug ein und bemerkte den Diebstahl kurz nach der Abfahrt an der nächsten Haltestation Karlsruhe. Den Rucksack hatte er zuvor in der Gepäckablage über seinem Sitzplatz abgelegt und kurz vor dem Halt in Karlsruhe noch gesehen.