Diebe brechen Werkzeuglager in Karlsruhe auf

Bislang unbekannte sind am vergangenen Wochenende in ein Haus in der Kapellenstraße in Karlsruhe eingebrochen. Sie entwendeten Werkzeuge und Elektronikartikel aus dem Lagerraum des Gebäudes, welches momentan umgebaut wird, wie die Polizei bekannt gab.

Am Montagmorgen stellten die Arbeiter fest, dass wohl jemand den Lagerraum aufgebrochen hatte. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen eingrenzen. Die Diebe nahmen mehrere Rollen Elektrokabel und weiteres Arbeitsmaterial im Wert von mehreren Hundert Euro mit. Der Sachschaden an der Tür des Lagerraums beträgt ungefähr 200 Euro.