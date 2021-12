Diebe greifen sich in Karlsruhe-Dammerstock für Tausende Euro bestellte Festtagsbraten

Der Schreck ging in die Knochen: Vor dem Weihnachtsfest sind im idyllischen Karlsruher Stadtteil Dammerstock beste Fleischstücke in die Hände eines oder mehrerer unbekannter Diebe geraten. Immerhin gibt es Entwarnung: Die Festtagsbraten gehen nicht aus.

Der Schreck am frühen Morgen nach dem vierten Adventswochenende steckt Werner Schloss noch in den Knochen. Gegen 5.30 Uhr, es ist noch stockdunkel, kommt der Leiter der Filiale der Metzgerei Sack im Dammerstock zur Arbeit und sieht: Die Vorhängeschlösser beider Kühlwagen, die im Freien an der Nürnberger Straße stehen, sind geknackt. Mit brachialer Gewalt, stellt die Polizei fest.

In den Kühlwagen liegen rote Kisten liegen kreuz und quer, der Inhalt fehlt: Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest sind beste Fleischstücke im Gesamtwert von mehreren tausend Euro in die Hände eines oder mehrerer Unbekannter geraten.

Schloss macht seine Arbeit seit 40 Jahren und sagt: „Ich war geschockt, so etwas habe ich noch nie erlebt.“

Platzreserve vor Weihnachten

Die Kühlwagen sind vor Weihnachten eine unverzichtbare Platzreserve für die vielen exquisiten Fleischwaren, die Kunden in der idyllischen Bauhaus-Siedlung auf Weihnachten bestellen.

„Dort geben wir die bestellte Ware am 23. und 24. Dezember auch aus“, erklärt Schloss. Die Metzgereifiliale wäre für diesen Ansturm einfach zu klein. Seit mindestens 20 Jahren praktiziert Schloss das so im Dammerstock.

Immerhin dämpft der Vorfall nicht die Fleischeslust. Trotz des Diebstahls gehen die Festtagsbraten nicht aus, versichert der Geschäftsführer der Metzgerei, Michael Grom. „Wir haben genug frisches Fleisch auf Lager“, sagt er. Er erfüllt in diesen Tagen vor Weihnachten mehr als 1.000 Bestellungen für alle sechs Filialen zusammen. Die Kühlwagen im Dammerstock hat er jetzt besonders zusätzlich gesichert.