In einem Karlsruher Supermarkt hat es an Heiligabend gegen 18:30 Uhr einen Einbruch gegeben bei dem mehrere Mobiltelefone geklaut wurden.

Laut Polizei haben die Täter mehrere doppelverglaste Türen beschädigt, um in den den Supermarkt in der Ortenbergstraße in Beiertheim-Bulach zu gelangen. Wie hoch die Sachbeschädigung sowie Schadenshöhe durch den Diebstahl ist, ist noch nicht bekannt.

Wer Hinweise auf den Einbruch im Supermarkt geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721/666-3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.