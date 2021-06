Diese Corona-Regeln gelten ab Montag in Karlsruhe

Die niedrigen Inzidenzen in der Stadt und im Landkreis Karlsruhe führen vermutlich bereits am 7. Juni zu weiteren Lockerungen. Hält der Trend, fällt die Testpflicht für viele Außenaktivitäten weg. Restaurants müssten erst um 1 Uhr nachts schließen.

Am 5. Juni treten in der Stadt und im Landkreis Karlsruhe weitere Lockerungen der Corona-Restriktionen in Kraft. Restaurants dürfen länger, Hallenbäder, Fitnessstudios, Messen und Kongresse erstmals in diesem Jahr öffnen. Bei vielen Veranstaltungen sind mehr Besucher zugelassen.

Schon zwei Tage später winken durch eine aktualisierte Fassung der Verordnung zusätzliche Freiheiten. Die sind allerdings von der Entwicklung der Inzidenz bis zum 6. Juni abhängig. Bleibt sie weiter unter 50, greifen die Regelungen des Öffnungsschritts 3. Bei konstanten Werten unter 35 kommt ein weiteres Paket hinzu.

Was nun wann gilt, erklären die BNN-Redakteure Tina Givoni und Pascal Schütt.