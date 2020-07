Dieter Ludwig im Alter von 81 Jahren gestorben

Der Karlsruher Nahverkehrspapst Dieter Ludwig ist am Donnerstag gestorben.

Wenn der Ausbau des Nahverkehrs in der Region Karlsruhe einen Namen hat, so ist es einer – Dieter Ludwig. Dass in der Stadt die Straßenbahnen weiterfuhren, als andernorts andere Lösung gesucht wurden – sein Verdienst.

Die Nutzung von außerhalb der Stadt liegenden Gleisen der Deutschen Bahn und deren Verknüpfung als „Stadtbahn“ mit dem Netz der Verkehrsbetriebe Karlsruhe – die Zweisystemfahrzeuge, die in beiden Netzen unterwegs waren, waren Ludwigs Erfindung und machten ihn als Nahverkehrspapst in der Branche weltberühmt.

Jetzt ist Ludwig am Donnerstag, einen Tag nach seinem 81. Geburtstag, gestorben. Dies vermeldet der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) auf seiner Facebookseite. Dort heißt es: „Sein Lebenswerk wird uns immer in Erinnerung bleiben.”

Zuvor schon hatten die Gruppe KVV Fahrgäste über den Tod des Karlsruher Ehrenbürgers und KIT-Ehrendoktors Dieter Ludwig, der als „Naverkehrspapst“ geachtet war, berichtet.

Ausbau des Nahverkehrs in der Region

Ludwigs Lebenswerk ist der Ausbau des schienengebundenen Nahverkehrs in der Region Karlsruhe. Mit den Bahnen hatte er es schon von früher Jugend. Der 1939 in Dortmund geborene Ludwig studierte an der damaligen Technischen Hochschule Karlsruhe Bauingenieurwesen.

Sein Taschengeld verdiente er sich als Aushilfsfahrer bei der Bahn. 1967 kam er zur Albtal-Verkehrsgesellschaft, 1976 wurde er Chef der Verkehrsbetriebe Karlsruhe, 1978 bei der AVG. Geschäftsführer war er auch beim 193 gegründeten Karlsruher Verkehrsverbund und seit 2003 beider Kasig, der Infrastrukturgesellschaft der Stadt. In den Ruhestand ging er 2006.

Dieter Ludwig war Eisenbahner mit Leib und Seele. Diesbezüglich gibt es von ihm viele Geschichten. Dass er bei Streckeneinweihungen, wie sie nach der Eröffnung der ersten Stadtbahnstrecke Karlsruhe – Bretten ab 1992 fast Routine wurden, saß er gerne vorne in der Fahrerkabine.

Nicht wenige Karlsruher berichten davon, wie sie am Wochenende mit der Straßenbahn unterwegs waren und der Chef selbst das Triebfahrzeug steuerte.

Der große Erfolg Dieter Ludwigs war das Stadtbahnsystem, das heute noch den Nahverkehr im weiteren Raum Karlsruhe prägt. Bahnen fahren auf innerstädtischen Gleisen genauso wie auf denen der Deutschen Bahn. Möglich machen dies die Zwei-System-Fahrzeuge, die für Gleich- und Wechselstrom ausgerüstet sind.

Ohne ihn würden nicht da stehen, wo wir heute sind. Er ist uns Vorbild. Alexander Pischon, Nach-Nachfolger

Mit ihnen wurde die direkte Fahrt aus Bretten, aus der Hardt, aus der Südpfalz oder aus dem Murgtal in die Innenstadt des Oberzentrums Karlsruhe möglich. Viele Jahre stiegen angesichts des stetig verbesserten Angebots die Fahrgastzahlen.

Das Ludwig’sche Credo lautete „wir müssen den Fahrgast zu Hause abholen“. Sein erfolgreiches Wirken beförderte ihn auch 1995 bis 2003 an die Spitze des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen Ludwigs Bedeutung würdigt sein Nach-Nachfolger Alexander Pischon: „Ohne ihn würden nicht da stehen, wo wir heute sind. Er ist uns Vorbild.“