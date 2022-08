Digital gegen Falschparker: In Karlsruhe geht eine Abschlepp-App an den Start

Rund 850 Autos und andere motorisierte Fahrzeuge wurden bislang in diesem Jahr in Karlsruhe abgeschleppt. Das sind 105 im Monat. Wenn es so weitergeht, werden 2022 mehr Autos abgeschleppt als noch 2021. Vergangenes Jahr waren es 1.036. Ein Sprecher der Stadt erklärt, dass in diese Rechnungen auch die Fahrzeuge einfließen, die gerade noch rechtzeitig umgeparkt wurden.